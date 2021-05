OL – Mercato : idole à Besiktas, Ghezzal réagit aux rumeurs d'un come-back à Lyon

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Prêté par Leicester City au Besiktas cette saison, Rachid Ghezzal (29 ans) s'est imposé comme l'une des stars de Super Lïg (D1 turque). Auteur de 7 buts et 17 passes décisives, le natif de Décines suscite de nombreux fantasmes autour de son avenir. Il faut dire que l'international algérien n'est que prêté et doit retourner chez les Foxes l'été prochain.

Même s'il souhaite rester à Istanbul où il s'épanouit, le Besiktas n'aura pas forcément les moyens de verser une indemnité de transfert... Surtout que la presse turque a récemment fait état d'un possible retour du joueur dans son club formateur de l'OL.

« Plus de l'intox que de l'info »

Dans les colonnes de So Foot, Rachid Ghezzal, qui priorise Besiktas, a balayé cette rumeur : « J’ai vu dans la presse et sur les réseaux que la rumeur circulait, mais c’est plus de l’intox que de l’info. Moi, je n’ai eu aucun contact concret en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais pour le moment, je n’y pense pas ».

Malgré tout, comme il le reconnaît, Lyon a une place à part pour lui : « Lyon, j’y serai toujours attaché. C’est mon club de cœur, la ville où je suis né et où j’ai été formé, et c’est là-bas que j’ai fait mes premiers pas professionnels. Mais bien sûr que quand je pars en 2017, c’est avec des regrets, parce qu’à la base, je n’ai pas envie de quitter le club ».

