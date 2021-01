OL – Mercato : Jean Lucas partant, un ex de l'OM évoqué pour le remplacer !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Sauf retournement de situation, Jean Lucas (21 ans) va quitter l'OL cet hiver et rebondir en prêt du côté du Stade Brestois. Juninho travaille sur le dossier et Rudi Garcia ne s'oppose pas au départ du jeune Brésilien, lequel doit se contenter des miettes dans l'ultra-compétitif milieu rhodanien.

La fausse piste Luiz Gustavo

Si l'OL n'avait pas prévu de remplacer son milieu brésilien, une rumeur curieuse a fleuri dans la presse turque. Selon les médias Ajansspor et Fotomaç, Lyon aurait formulé une proposition à Fenerbahçe pour l'ancien marseillais Luiz Gustavo (33 ans). Une rumeur qu'il convient de prendre avec des pincettes XXL.

Non seulement la venue de Gustavo à Lyon paraît improbable aux vues du contexte et de la concurrence mais ce bruit de couloir arrive à un moment où le Fener souhaite à dégager des gros salaires pour récupérer Mesut Özil (Arsenal, 30 ans). Si retour en Ligue 1 il y a pour Luiz Gustavo, il est plus probable que l'international auriverde (41 sélections) atterrisse du côté de l'AS Monaco...