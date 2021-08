Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Du côté de l'OL, on est un peu sous tension actuellement. Hier, les hommes de Peter Bosz ont sombré défensivement sur la pelouse du FC Porto (3-5) pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1 samedi prochain face à Brest. Dans le même temps, Jean Lucas n'était pas du voyage, annoncé tout proche d'un transfert à Monaco (11 M€).

Aulas annonce deux départs attendus au milieu

Alors que certains médias commençaient à écrire que le départ du chouchou de Juninho était assez mal vécu par Peter Bosz - lequel avait même écarté Thiago Mendes pour lui faire une place – Jean-Michel Aulas est sorti du bois pour amener ses vérités. Le boss de l'OL l'assure : la vente de Jean Lucas n'est pas pour « raison économique » ou pour accélérer sur d'autres dossiers (Onana?) mais impulsée par une autre logique.

« Une fois de plus, vous donnez des interprétations sur des infos qui ne sont pas liées... L'OL peut investir sur les joueurs identifiés par Juni et Peter sans vendre : aujourd'hui, l'OL a six milieux donc deux de trop », a gazouillé JMA. Pas sûr que Peter Bosz pense que Jean Lucas était de trop dans son effectif alors que des choix forts avaient déjà été actés la veille de l'annonce de l'accord avec Monaco...

