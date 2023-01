OL – Mercato : Joao Gomes a tranché entre les Gones et les Wolves, signature imminente !

Selon Fabrizio Romano, Joao Gomes, le jeune milieu de terrain de Flamengo, priorité hivernale de l'OL, a décidé de rejoindre Wolverhampton. Il va s'engager jusqu'en 2028, pour 17 M€, selon le journaliste italien. Un échec pour l'OL, donc, et pour son nouveau big boss américain, John Textor.

João Gomes only wanted Wolves… and he will become Wolves player, done and confirmed 🚨🟠🇧🇷 #WWFC



OL tried to hijack the deal but João’s decision was crucial. Fee close to €17m to Flamengo, as per @venecasagrande.



Contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/65aUWqNisE