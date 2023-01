OL - Mercato : John Textor veut offrir une recrue validée depuis des lustres par Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

John Textor sait enfin où il a mis les pieds. Présent samedi soir au Groupama Stadium lors de la défaite contre le RC Strasbourg (1-2), le nouveau patron de l’OL a vu de plus près l’ambiance délétère qui entoure le club rhodanien.

S’il a demandé à Laurent Blanc de garder le moral après cette nouvelle gifle, Textor sait aussi que son équipe manque de solidité et aimerait en ce sens offrir une recrue de taille à l’entraîneur de l’OL au mercato hivernal.

« Regardons si on peut encore se relancer d’ici à la fin du mercato, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Il y a un joueur que j’aimerais beaucoup faire venir et que Laurent Blanc et Bruno Cheyrou ont identifié depuis longtemps. Il est possible que j’aille le voir, parce que je pense que la démarche de me déplacer peut compter pour le convaincre. »