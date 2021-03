OL - Mercato : Juninho devrait boucler un dossier très cher à Garcia la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Marcelo fait partie de ceux qui ne lâchent jamais rien. Pris à partie par les supporters la saison dernière, le défenseur central de l’OL est toujours resté droit dans ses botte en se réfugiant dans le travail. Celui-ci a pleinement payé puisqu’il est redevenu un maillon fort de Rudi Garcia cette saison.

« J’ai pensé à partir mais j’ai réfléchi. Les grands joueurs sont capables de revenir de situations difficiles, ça fait progresser, rappelle-t-il dans L’Équipe. Je suis aujourd’hui heureux, l’équipe tourne, mentalement je suis bien. Ma famille, les gens du club m’ont donné confiance. J’ai trouvé, en plus, un sport qui me donne l’équilibre : le golf. C’est bon pour réfléchir, pour la concentration. »

Marcelo proche de prolonger à l'OL ?

En fin de contrat en juin, Marcelo serait désormais proche de poursuivre l’aventure à l’OL. « On discute et on évoque une prolongation, assure-t-il. J’espère que cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera finalisé. Rester à Lyon ma carrière ? Je n’ai pas encore décidé mais je pense m’installer à Miami. C’est top pour l’école des enfants, c’est à 7 heures du Brésil. Ou peut-être aller au Portugal. Mais d’abord, il faut tout donner sur le terrain. Et déjà contre le PSG. »