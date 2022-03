OL - Mercato : Juninho est passé proche de faire signer un cador du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En quête d'un remplaçant à Florian Maurice, en partance pour Rennes en mars 2020, l'OL avait établi en premier choix la venue du responsable du recrutement du RC Strasbourg Loïc Désiré (46 ans). Cet ancien recruteur de l'Ajax Amsterdam pour le compte de la France (2002-2014) avait notamment tapé dans l'oeil de Juninho.

S'il a finalement choisi de rester au Racing pour le plus grand bonheur de Marc Keller, Désiré a expliqué son choix de l'époque à L'Equipe : « Cela a été loin dans les discussions avec Vincent Ponsot et Gérard Houllier mais le président Keller a été très persuasif. On a commencé une aventure et je me sens bien dans ce club qui compte vraiment sur moi ».

Pour autant, un départ de Loïc Désiré reste possible. Coordinateur sportif du Racing, Kader Mangane a bien conscience que Strasbourg a la chance de pouvoir compter aujourd'hui sur un crack : « Il s'adaptera même dans un très grand club », assène-t-il, sûr de son fait.