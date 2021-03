OL - Mercato : Juninho proche de faire signer un joueur étonnant de la Juve ?

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au Paris SG

Tout le monde ne s’appelle pas Memphis Depay. Si l’attaquant néerlandais a refusé jusqu’à maintenant toutes les offres de prolongation de l’OL et pourrait partir libre cet été, ce n’est pas le cas de Mattia De Sciglio.

Prêté par la Juventus Turin à l’OL cette saison, le latéral italien se sent bien à Lyon et aimerait prolonger l’aventure. « Je veux rester à Lyon, je suis très heureux ici », a-t-il affirmé dans le quotidien gratuit 20 Minutes.

Sous contrat à la Juve jusqu’en juin 2022, le latéral de 28 ans joue les utilités dans la rotation de Rudi Garcia. Selon le spécialiste des transferts Nicolo Schira, des négociations sont pourtant en cours pour le voir rester à l’OL définitivement.

