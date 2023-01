OL - Mercato : Juninho regrette d'avoir écouté Bosz pour une recrue prestigieuse

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Directeur sportif de l'Olympique Lyonnais de 2019 à 2022, Juninho a recruté Jérôme Boateng à l'été 2021 sur demande de l'entraîneur de l'époque, Peter Bosz. Un choix que le Brésilien regrette, comme il l'a expliqué au micro de RMC Sport.

Podcast Men's Up Life

"On a commis une erreur tous ensemble"

"Peter Bosz m’a fait comprendre qu’à l’époque, Jérôme Boateng peut être un joueur très important pour nous au vu de la situation. J’ai donné à Peter toute la liberté pour faire avancer les choses. À partir de cet instant, ça a avancé entre Jérome et le club. Après, on a découvert qu’il y avait un problème. On ne pensait pas que c’était aussi sérieux, mais il devait faire plusieurs voyages en Allemagne. Si on me demande si on a commis une erreur, oui, on a commis une erreur tous ensemble. C’est une erreur de notre part car c’était une histoire sérieuse et importante", a confié l'ancien numéro 8 des Gones.

Fabien Chorlet

Rédacteur