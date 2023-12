OL - Mercato : l’avenir de Cherki serait déjà scellé en janvier !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

D’intouchable avec Jean-Michel Aulas, Rayan Cherki est passé à un joueur bankable sur le marché ds transferts avec John Textor. Et l’affaire pourrait être juteuse pour l’OL. Selon Ekrem Konur, Naples et la Juventus Turin songeraient au crack de l’OL cet hiver. Chelsea et Tottenham sont aussi sur les rangs. Todo Fichajes a plus loin et annonce que l’avenir de Cherki serait déjà scellé !

Cherki proche de la Juve cet hiver ?

« Le joueur de 20 ans est tout proche d’abandonner l’OL, affirme le média espagnol. Il veut quitter le club pour un projet plus compétitif dès cet hiver. Son nom résonne à la Juve, comme Rodrigo De Paul ou Thomas Partey. L’OL demande 25 millions d’euros pour Cherki, qui pourrait trouver à Turin sa prochaine destination. »

Podcast Men's Up Life