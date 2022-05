OL - Mercato : l’avenir de Houssem Aouar décidé !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

L’OL a déçu ses supporters cette saison. Les Gones ne se sont pas qualifiés pour une compétition européenne. Les joueurs de Peter Bosz devront faire mieux l’année lors de la saison prochaine et pour cela, plusieurs renforts pourraient être enregistré. Cependant, certains départs pourraient également voir le jour. Récemment, les dirigeants ont tranché pour l’avenir de Houssem Aouar.

Selon RMC Sport, la porte est ouverte pour un départ du milieu offensif de l'OL. Houssem Aouar intéresse plusieurs clubs anglais et espagnols sont intéressés. Ainsi, il pourrait rapporter un chèque conséquent aux dirigeants du club.

Par ailleurs, l'OL qui semblait bien embarqué dans le dossier Lepenant voit les choses se compliquer. L'OM et Monaco sont aussi sur lui.