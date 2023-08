OL – Mercato : la DNCG cause un nouveau problème à John Textor

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL a autant combattu pour tenter de faire infléchir la DNCG sur son encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutation, c'est aussi parce que cette sanction contrarie le club à plus d'un titre... Et pas seulement au niveau de ce Mercato d'été 2023.

La campagne de prolongations ralentie

En effet, à l'heure où tous les clubs réfléchissent aussi à sécuriser leurs meilleurs joueurs avec une prolongation de contrat, Lyon doit – jusqu'à la vente d'OL Reign dans quelques mois – regarder à la moindre évolution de sa masse salariale. Un vrai problème pour avancer sur le chantier des nouveaux contrats comme le rapporte le site Olympique-et-Lyonnais.

Bien que Lyon n'a, effectivement, aucun dossier d'urgence chez les joueurs en contrat jusqu'en juin 2024 (Riou, Henrique, Toko-Ekambi, Koné, Kadewere, Camilo, Reine-Adélaïde), le chantier de 2025 – qui s'amorce généralement deux ans avant l'échéance pour les joueurs les plus demandés – pourrait bien prendre quelques mois de retard.

Dans cette catégorie, on retrouve presque toute la racine de l'effectif de Laurent Blanc avec Anthony Lopes, Castello Lukeba (que John Textor aimerait bien prolonger et revaloriser), Dejan Lovren, Nicolas Tagliafico, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Notons que le prometteur Mohamed El Arouch a aussi un contrat à cette échéance, tout comme Sinaly Diomandé qui pourrait être vendu cet été.

