OL - Mercato : la Juve et CR7 vont réparer une grosse erreur à Lyon cet hiver

Jean-Michel Aulas s’est félicité ces derniers jours d’avoir pu conserver certains joueurs majeurs de l’OL au mercato. Houssem Aouar (22 ans) en fait partie. Joueur le plus bankable du club rhodanien, le milieu international a fait le choix de rester à Lyon pour ne pas partir comme un voleur en pleine période de tourmente.

Cette décision pourrait s’inverser au mercato hivernal. Selon France Football, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo a prévu de revenir à la charge pour Aouar en janvier 2021. Intéressée par le profil du Lyonnais, la Vieille Dame n’avait pas poussé sa proposition mais pourrait rassembler le nécessaire ces prochaines semaines afin de réparer cette erreur stratégique. Le crack de l’OL, lui, a toujours flatté par l’intérêt que lui portait le club italien.

Juventus are looking at reigniting talks for Houssem Aouar in January, according to France Football.