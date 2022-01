OL - Mercato : la Juve torpille le dossier Azmoun, Chelsea dégaine et fait réfléchir Emerson

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Sardar Azmoun est priorité absolue de Peter Bosz depuis son arrivée à l’OL l’été dernier. Et cela ne dépend presque plus de l’OL : après avoir longtemps campé sur une proposition initiale de 3 M€ pour racheter les six derniers mois du contrat de l’attaquant de 27 ans, L’Équipe explique que Lyon a adressé une offre globale avoisinant les 6 M€, bonus compris, ce qui répond aux exigences du Zénith Saint-Pétersbourg.

Son président Alexandre Medvedev continue de négocier avec l’OL et a enregistré ce week-end l’arrivée d’Ivan Sergeev, prolifique buteur de Samara. Lundi, il a également discuté avec la Juventus Turin, venue aux renseignements pour l’Iranien depuis la blessure de Federico Chiesa. « Cette nouvelle concurrence est un coup dur pour l’OL, qui était jusqu’à présent seul sur le dossier, poursuit le quotidien sportif. La Juve a également discuté hier avec l’entourage du joueur, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. »

Au-delà du dossier Azmoun, les dirigeants lyonnais doivent gérer depuis quelques jours le forcing de Chelsea pour récupérer Emerson. Pour l'heure, Jean-Michel Aulas reste ferme et a repoussé toutes les approches, même la dernière, assortie d’une confortable compensation financière estimée à 4 millions d’euros. Pour l’instant irréprochable, le défenseur de 27 ans assure en privé qu’il est prêt à jouer la saison complète avec l’OL même si l’intérêt de Chelsea le ferait réfléchir...

