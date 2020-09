OL – Mercato : la Premier League s'affole sur un indésirable de Rudi Garcia

D'ici au 5 octobre prochain, il peut se passer beaucoup de choses à l'OL au niveau du Mercato. Si Juninho cherche toujours un défenseur central de caractère pour contenter Rudi Garcia, c'est bel et bien au niveau des départs que les cas les plus sensibles se situent. Mais Memphis Depay, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Leo Dubois ne devraient pas être les seuls à animer le marché.

En effet, si l'on en croit la presse anglaise et plus précisément Sky Sports, Bertrand Traoré (placé sur la liste des transferts par Lyon) est un autre point chaud au niveau du Mercato de Premier League. D'après le média, l'ailier burkinabé de 24 ans, tête de turc des supporters rhodaniens, plairait à cinq équipes : Everton, Crystal Palace, Leicester City, Newcastle et Fulham.

Réel intérêt ou bruit destiné à faire bouger le marché ? Difficile de ne pas voir derrière cette information la patte des agents de Bertrand Traoré, lequel n'a jamais caché être tenté par un retour en Angleterre, lui qui a fait toutes ses gammes du côté de Chelsea...