OL - Mercato : la priorité de Blanc pour janvier et son enveloppe ont filtré

Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Le joli succès de l'OL à Brest (4-2) mercredi a confirmé que si on lui laissait du temps et si on lui donnait des moyens, Laurent Blanc pouvait réussir de belles choses. Le souci, annonce L'Equipe dans son édition du jour, c'est que les moyens en question n'arriveront que l'été prochain. Pour cet hiver, il faudra composer avec une enveloppe réduite, à moins d'une grosse vente qui n'arrangerait pas Le Président, pas satisfait de son groupe, notamment en défense. C'est d'ailleurs dans ce secteur, dont il pointe le manque d'expérience, qu'il va concentrer ses efforts en janvier.

"Face à l'échec désormais entériné de Jérôme Boateng, qui n'a jamais su s'imposer en patron et se débat trop souvent avec des problèmes physiques, et le manque de fiabilité de Diomandé, dont les sautes de concentration coûtent des occasions, Blanc et Bruno Cheyrou, le directeur de la cellule de recrutement, espèrent trouver le complément idéal à l'indéboulonnable Lukeba. Pas facile, car l'OL n'aura pas une enveloppe importante pour ce recrutement, certainement autour des 10 M€, et le joueur recherché devra avoir "de l'expérience, du caractère et de l'agressivité" (Blanc). Une liste de trois, dont les noms n'ont pas filtré, a déjà été dressée. Et les premières manoeuvres devraient commencer dans les prochaines heures."