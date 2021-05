OL - Mercato : la priorité de Juninho pour l'été est connue !

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

"Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier." Interrogé sur son avenir, Jérémie Boga est sorti du silence et n'a pas caché son envie de découvrir une nouvelle expérience. Mais pour aller ou ? Aux dernières nouvelles, l'attaquant de Sassuolo serait dans les papiers de l'OM et de l'OL.

Aux yeux de l'Olympique Lyonnais, Jérémie Boga serait d'ailleurs devenu plus qu'une alternative pour pallier le départ de Memphis Depay. Selon les informations du 10 Sport, l'ailier tricolore serait en effet désormais la priorité de Juninho pour le prochain marché des transferts. La direction rhodanienne ferait déjà le maximum en interne pour réaliser son objectif prioritaire. Déterminé à s'attacher les services du joueur de 24 ans, l'OL accélère donc, et espère faire la différence.

Jérémie #Boga serait désormais la priorité de l’OL ! #Juninho est prêt à accélérer dans ce dossier. Prochaine étape : validation de la piste par le nouvel entraîneur. (Le 10 Sport) https://t.co/BO3rorxIgN — Inside Gones (@InsideGones) May 21, 2021