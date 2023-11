OL - Mercato : la réponse cash de Textor à la rumeur Sampaoli

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

On a connu des façons plus sereines de préparer un match aussi important que la réception de Lille dimanche. Car l'entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, qui a vu son équipe remporter son premier match de la saison juste avant la trêve internationale, à Rennes (1-0), même si elle est toujours dernière, a vu fleurir des rumeurs sur sa succession ! Et ce alors qu'il n'est revenu dans la capitale des Gaules que depuis deux mois. Mais comme Lyon est toujours dernier du championnat, il semblerait que la direction ait réfléchi à la possibilité de confier les rênes de l'équipe à Jorge Sampaoli.

"Absurdement faux"

Une information confirmée par So Foot, même si l'entraîneur argentin préfèrerait retourner à l'OM, mais surtout démentie par John Textor lui-même ! Sur les réseaux sociaux, l'Américain a écrit : « Absurdement faux. Je n’ai jamais contacté aucun entraîneur pour remplacer Fabio. Je reste très solidaire de Fabio ». A voir si ce soutien se confirmera après la série de matches très compliqués qui attend l'OL (Lille à domicile, Lens et Marseille à l'extérieur, Toulouse à domicile, Monaco à l'extérieur)...

Le calendrier de l'OL pour la saison 2023-24

Ce week-end, nous jouerons avec un ballon collector, au design inspiré de dessins d’enfants. ⚽



Ce ballon est le symbole de notre engagement aux côtés des enfants en difficulté.



Ils seront mis en vente et les dons, reversés à la CNAPE.



Nous comptons sur vous ! 🔴🔵… pic.twitter.com/8Ry0HVTf8h — Olympique Lyonnais (@OL) November 22, 2023

