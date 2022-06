OL - Mercato : la vente du club s’accélère, un crack de Liverpool est déjà ciblé !

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

La vente de l’OL semble s’accélérer et entrer dans une phase décisive. Un conseil d’administration du club s’est tenu hier dans l’après-midi avec le dossier de la cession pour ordre du jour, avant un autre dès mardi prochain toujours sur le même thème.

À l’issue du CA d’hier, L’Équipe assure qu’aucune décision n’a été prise. L’ensemble des administrateurs, et notamment les actionnaires ont étudié les offres au rachat des trois candidats (Foster Gillett, Iconic sports acquisition et John Textor), ainsi que l’origine de leurs fonds.

Ces trois postulants, dont le favori Gillett, choisi par Jean-Michel Aulas, qui est prêt à racheter l’OL contre 600 millions d’euros en conservant « JMA » dans l’organigramme, avaient jusqu’à hier matin pour fournir un dossier complet et les garanties bancaires nécessaires à l’acquisition. D’autres réunions sont prévues et les négociations vont s’enchaîner avec les trois candidats afin de finaliser ce dossier avant le 23 juin.

En parallèle de ce dossier d’envergure, le Times assure que l’OL suit de près Takumi Minamino (27 ans). En manque de temps de jeu à Liverpool, le Japonais figure en haut de la short-list de l’AS Monaco, Wolverhampton mais les Gones sont entrés en contact avec les représentants de l'international nippon, dont la valeur est estimée entre 15 et 20 M€.

Bastien Aubert

Rédacteur