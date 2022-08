OL – Mercato : Lacazette avait besoin d'amour... les dessous de son retour à Lyon

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Nouveau capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette effectue son retour à Lyon après cinq ans à Arsenal. Un retour qu'il évoque dans un entretien à Free Ligue 1. « Dès le mois de mars, j'ai senti vraiment une volonté de leur part, et c'est un peu ce qui m'avait manqué dans mes dernières années. Ce ressenti d'être voulu, avoir ce côté un peu... de l'amour envers le joueur", explique l'attaquant.

« Chaque semaine, ils appelaient mon agent »

Qui ajoute : « J'ai rencontré le président et Vincent Ponsot au mois de mars. Honnêtement, chaque semaine, ils appelaient mon agent. Moi, je voulais prendre mon temps, finir la saison. Déjà pour être professionnel par rapport à mon ancien club. Et ensuite, j'ai vu plusieurs offres. Vraiment le projet et l'envie qu'ils avaient, le fait qu'ils croyaient en moi, c'est ce qui a fait pencher la balance. » Un choix du cœur.