OL - Mercato : Lacazette pose ses conditions à un retour, Bosz lui met des bâtons dans les roues

Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Jean-Michel Aulas va peut-être regretter d'avoir confirmé Peter Bosz dans ses fonctions pour la saison prochaine. C'est arrivé hier après-midi après le carton sur les Girondins de Bordeaux (6-1) au Groupama Stadium. Le problème, c'est que quelques heures plus tard, Canal+ diffusait une interview d'Alexandre Lacazette dans laquelle l'attaquant de 30 ans, en fin de contrat à Arsenal, évoquait son avenir et un possible retour dans son club formateur.

« Lyon sait que je suis libre, ils sont venus aux informations, a commenté le Gunner, qui a quitté Lyon en 2017. C'est compliqué. J'ai envie de jouer l'Europe. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la Ligue des champions, ça manque. » Or, l'OL a très peu de chances de retrouver la reine des compétitions la saison prochaine, lui qui pointe à 7 points de la 3e place à 6 journées de la fin. Avec 5 équipes devant lui...

Raphaël Nouet

Rédacteur