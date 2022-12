OL - Mercato : Laurent Blanc finalement privé de la manne promise par John Textor ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La bonne nouvelle se confirme pour l'Olympique Lyonnais, comme nous l'avons révélé hier sur notre site. John Textor va racheter les parts de Pathé, des Chinois d'IDG et de la holding familiale de Jean-Michel Aulas, ce qui lui permettra de devenir actionnaire majoritaire avec un peu plus de 67% des actions. Il devrait ensuite formuler des offres pour acquérir le reste et retirer le club de la Bourse. Son arrivée, surtout, va entraîner une injection d'argent frais dans un club ayant contracté des emprunts dans treize établissements bancaires.

Mais alors qu'il avait été annoncé que 40 M€ seraient injectés dans le mercato cet hiver pour renforcer un effectif que Laurent Blanc juge pas assez compétitif, L'Equipe a apporté un gros bémol dans son édition du jour : "Reste à savoir si un effort pourra être fait sur le mercato, cet hiver, afin de renforcer l'effectif de Laurent Blanc. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de garantie", peut-on lire. Ce serait une sacrée désillusion pour un entraîneur à qui il a été demandé de qualifier les Gones pour la prochaine Champions League !