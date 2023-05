OL - Mercato : Laurent Blanc impose à Textor la marche à suivre pour casser la baraque cet été

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

Laurent Blanc n’a pas envie d’être un fusible à l’OL. Interrogé hier sur ses relations avec John Textor, qui vient de mettre hors-jeu Jean-Michel Aulas, le coach des Gones a dicté sa ligne de conduite à son patron. « Il va falloir passer du temps ensemble, a-t-il lancé en conférence de presse. Dans un projet comme celui de l’OL, il y a d’autres personnes qui entrent en jeu. Il y a plein de gens à écouter pour fixer les objectifs. Il y a plein de gens qui doivent échanger dans le domaine du recrutement. On n’en a pas encore parlé avec John Textor mais il est au courant de tout. On espère améliorer le groupe mais il peut y avoir des surprises car la puissance de certains clubs fait qu’on ne peut pas résister. La position du club doit être précise.

Blanc sait comment faire un bon mercato

Sans donner de vraies pistes, Blanc sait que le prochain mercato estival sera déterminant pour la suite du projet de l’OL sur le long terme. « Ce sera compliqué car tout le monde veut faire une belle équipe. On a des joueurs prêtés qui vont revenir. On va devoir traiter cela. On a beaucoup de prêtés. On a une grosse discussion à avoir. Il faut réfléchir et répondre à des questions qui sont fondamentales, a-t-il rappelé. J’ai des ambitions. Tout entraîneur veut avoir la meilleure équipe possible; des objectifs élevés. Mais ça ne demande pas que de la recherche, du scouting, on oublie un point fondamental : les ressources. Il faut savoir l’accepter. Avec nos resssources, il faut savoir cibler nos objectifs. »

🎙 Laurent Blanc est en conférence de presse à 2 jours du match #OLASM "On a été déçus et frustrés. Maintenant il faut repartir et se projeter sur le match de Monaco. On a une blessure importante pour nous (Lovren) mais on est capable de faire un résultat sans lui" pic.twitter.com/yfCPlbwrOY — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2023

Pour résumer En conférence de presse, Laurent Blanc n’a pas hésité à faire comprendre à John Textor qu’il fallait qu’ils échangent plus souvent pour la bonne marche de l’Olympique Lyonnais à l’avenir. Notamment en terme de recrutement...

