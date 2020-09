OL - Mercato : le départ attendu de Depay fait un heureux dans le vestiaire

Le mercato de l’OL est-il en train de s’emballer ? Dimanche, le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton a peut-être été le déclencheur d’une longue série. Rafael devrait en effet suivre puisqu’il est attendu aujourd’hui en Turquie pour s’engager avec Basaksehir, champion en titre.

À un an de la fin de son contrat, Memphis Depay a lui aussi de grandes chances de quitter l’OL cet été. Le capitaine lyonnais pourrait prendre la direction du FC Barcelone, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman en a fait l’une de ses priorités. Selon L’Équipe, l’OL espère obtenir au minimum 30 M€ pour le transfert de Depay (26 ans) en Catalogne.

Dembélé prendrait plus de poids sans Depay

Ce tableau, conjugué à des propositions anglaises qui ne correspondent pas encore à ses attentes, pourrait changer la donne autour de Moussa Dembélé. Depuis de longs mois, l’attaquant français (24 ans) semblait partant certain mais il ne l’est plus, parce que les clubs anglais qui l’approchent ne vont pas dans le sens d’une progression, et parce que le départ de Depay renforcerait son statut à l’OL en le soulageant d’une concurrence de marque. Ajoutez à cela le possible départ de Bertrand Traoré sur ce mercato...