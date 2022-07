OL – Mercato : le départ de Boateng se complique, l'Allemand a d'autres plans en tête

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Absent du groupe lyonnais lors de la double confrontation face au Dynamo Kiev hier (1-3, 3-0), Jérôme Boateng (33 ans) est dans une situation complexe à l'OL à un an du terme de son contrat. Promis à un rôle de remplaçant derrière Thiago Mendes et Castello Lukeba, le Champion du Monde 2014 s'est vu plus ou moins indiquer la sortie cet été, lui qui dispose d'un très gros salaire dans la Capitale des Gaules (3,2 M€). Galatasaray n'en veut pas, Boateng dit non à Trabzonspor Si l'on en croit Bild, le plan d'exfiltration de l'ancien joueur du Bayern Munich ne se passe pas comme prévu. Alors que l'OL était en effet prêt à le libérer pour qu'il rejoigne Galatasaray et y remplace Marção (FC Séville), le club stambouliote a carrément refusé les services de Jérôme Boateng. La raison ? Okan Buruk, le coach de Galatasaray, a mis son véto, estimant l'international allemand « trop lent » et « plus au niveau ». Si Trabzonspor s'est proposé d'accueillir Jérôme Boateng en prenant en charge 50% de son salaire, c'est le joueur qui a refusé cette option... Persuadé qu'avec une vraie préparation estivale il montrerait son vrai visage à Lyon.

Boateng parti pour rester à l'OL ? Si l'OL espère se libérer du gros salaire de Jérôme Boateng, l'international allemand ne leur facilite pas la chose... alors que sa cote est aussi en chute libre en Turquie. Galatasaray l'a recalé, pas Trabzonspor où l'ancien du Bayern n'a pas voulu partir.

Alexandre Corboz

Rédacteur

