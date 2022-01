OL - Mercato : le départ de Guimaraes s’accélère, un chouchou du RC Lens pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Pour un club qui devait connaître une fin de mercato blanc cet hiver, l’OL s’agite plus que prévu. Et pour cause : le départ imminent de Bruno Guimaraes à Newcastle a changé la donne. Selon Sky Sport, les deux formations seraient finalement tombées d'accord pour le transfert du milieu brésilien.

Montant de l'opération : 40 M€ plus des bonus avoisinant les 10 M€ et visite médicale à distance aujourd’hui (le joueur est actuellement en sélection brésilienne). Alors que le Brestois Romain Faivre est toujours cité pour être recruté en cas de départ, il s’agira ensuite pour l’OL de trouver un remplaçant à Guimaraes et de conclure le deal en 48 heures.

Zorgane et Savanier plaisent à l’OL

Selon L’Équipe, ce ne sera pas Clément Grenier (31 ans). Comme évoqué hier soir, la cellule de recrutement observe en revanche des profils à l’étranger comme ceux d’Ellyes Skhiri (Cologne 26 ans)... ou Adem Zorgane (Charleroi, 22 ans). Pour ce dernier, le quotidien sportif précise qu’il s’agit d’« un dossier très compliqué à mener », le joueur étant notamment pisté depuis des mois par le RC Lens pour une arrivée cet été.

On apprend enfin que Peter Bosz, lui, apprécie beaucoup le Montpelliérain Téji Savanier, qu’il a découvert en arrivant en Ligue 1. Mais il sera quasi impossible pour l’OL d’attirer cet hiver le capitaine pailladin (30 ans), dont le MHSC ne souhaite absolument pas se séparer. Le joueur a d’ailleurs une proposition de prolongation de contrat de deux ans entre les mains, qu’il n’a pas encore signée.