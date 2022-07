OL – Mercato : le détail de l’investissement de Textor dévoilé !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Il y a plusieurs semaines, John Textor est devenu l'actionnaire majoritaire de l’OL. Lors de sa présentation devant la presse, ce dernier a annoncé injecter la somme de 86 millions d’euros dans le capital du club. Alors que le mercato estival avance et que les Gones ont déjà signé plusieurs joueurs, le détail de cet investissement vient d'être dévoilé.

40 millions pour le mercato !

“L’Équipe“ s’est procuré le rapport du conseil d'administration. Ce rapport détaille la répartition des 86 millions d'euros : « 40 millions seraient consacrés au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions au remboursement à court et moyen termes des titres (TSDI, titres subordonnés à durée illimitée) et des obligations de relance liés au financement de l'Arena (la salle de basket), et environ 17 millions à l'aménagement et à l'investissement d'infrastructures ».