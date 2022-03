OL - Mercato : le dossier Cherki s'enlise, l'OGC Nice prêt à attaquer cet été ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si la prolongation de Maxence Caqueret (22 ans) occupe aujourd'hui l'esprit des dirigeants de l'OL, ce n'est pas le seul dossier sensible d'un jeune issu de l'Académie. Actuellement blessé et sur le flanc jusqu'à la fin de saison, Rayan Cherki (18 ans) voit lui aussi son contrat à Lyon arriver à échéance au 30 juin 2023... Et les positions sont actuellement très éloignées pour qu'un accord rapide n'intervienne.

Prêt à continuer à l'OL, Rayan Cherki attendrait, selon Foot Mercato, « une forte revalorisation salariale » pour s'inscrire sur la durée au sein de son club formateur. Estimant avoir atteint les objectifs fixés sur son précédent contrat, l'international Espoirs attend un geste de sa direction... Geste que les équipes de Jean-Michel Aulas estiment prématurés, n'offrant qu'une petite augmentation.

Une situation de statu-quo qu'on regarde avec beaucoup de gourmandise du côté de l'OGC Nice où on se verrait bien remplacer l'excellent Amine Gouiri, potentiellement sur le départ cet été en cas de grosse offre (45-50 M€) par un autre crack formé à l'OL.

Alexandre Corboz

Rédacteur