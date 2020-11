OL - Mercato : le FC Barcelone va faire un coup tordu pour avoir Depay

Dernièrement, au détour d'une conférence de presse, Rudi Garcia a promis de dire quelques vérités au sujet de Ronald Koeman quand le moment sera venu. L'entraîneur de l'OL devrait se dépêcher de balancer sur son homologue barcelonais car, selon la presse catalane, les choses pourraient s'envenimer entre les deux clubs à partir de janvier.

Selon El Mundo Deportivo, le FCB a un plan bien établi aussi bien pour Depay que pour le défenseur de Manchester City Eric Garcia, également en fin de contrat en juin. D'abord, comme le règlement des transferts les y autorise, les dirigeants catalans vont approcher les deux joueurs et se mettre d'accord avec eux contractuellement. Une fois que ce sera fait, ils contacteront leurs homologues de l'OL et de City pour savoir s'ils veulent une légère indemnité, qu'ils fixeront eux-mêmes et qu'ils ne négocieront pas, en laissant partir Depay et Garcia en janvier ou s'ils préfèrent attendre juin et ne rien avoir.

Voilà qui ne devrait pas manquer d'énerver un peu plus les dirigeants lyonnais. Si Jean-Michel Aulas maintient sa ligne de conduite, il ne devrait pas vendre Memphis Depay en juin. En revanche, il devrait conserver une sacrée rancœur envers le FCB, même si la direction actuelle ne sera plus en place en mars après les élections.

💰 Barça will try to sell two or three players in the winter transfer market to bring in Memphis Depay and Eric García #fcblive (via @SiqueRodriguez @Laporteriabtv)