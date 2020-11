OL - Mercato : le FC Barcelone voit Aulas jouer au poker menteur pour Depay

Visiblement, en Catalogne, on ne connaît pas bien Jean-Michel Aulas ! En effet, quand le président de l'Olympique Lyonnais prend position sur un sujet, généralement, il s'y tient. Mais du côté de Barcelone, on pense plutôt que le dirigeant bluffe au sujet de Memphis Depay afin de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses en janvier, sachant que son joueur sera libre en juin.

Sur RMC, JMA a pourtant clairement expliqué qu'il voyait son attaquant hollandais rester à l'OL jusqu'au terme de la saison mais qu'il partirait gratuitement en juin. A Barcelone, on pense au contraire que l'intention du dirigeant est de vendre son joueur en janvier, mais en en tirant un maximum de bénéfices, de l'ordre de 5 à 6 M€.

Dans le même temps, un sondage réalisé par El Mundo Deportivo montre que les supporters du FC Barcelone ne souhaitent pas de recrues cet hiver. Pour eux, Ousmane Dembélé fera un excellent remplaçant à Ansu Fati, blessé pour quatre mois, et le compartiment offensif est suffisamment étoffé pour ne pas avoir à recruter Depay.

