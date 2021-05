OL - Mercato : le futur entraîneur tributaire de Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Rudi Garcia va-t-il réaliser une nouvelle saison record en termes de points sans qualification pour la Champions League au bout ? En 2017/18, son OM avait terminé à la 4e place avec 77 points, une longueur derrière l'OL. Cette année, désormais à la barre de l'Olympique Lyonnais, il est encore 4e avec 73 unités au compteur et deux matches à jouer. Dans son édition du jour, L'Equipe explique que la participation de l'OL à la prochaine C1 pourrait avoir une grande incidence sur l'identité du futur coach, étant entendu que Garcia ne sera pas prolongé.

"Il ne faut pas non plus rayer totalement l’option Juninho"

« Pas certain que l’OL ait les mains concernant son futur entraîneur. Nice proposera un salaire plus important à Christophe Galtier, par exemple, qui pourrait être tenté par une aventure nouvelle. Le club doit déjà connaître la fin de son histoire en L1. La Ligue des champions sera un atout de taille pour attirer un De Zerbi en fin de contrat à Sassuolo. »

« Dans deux journées, ou moins, l’OL en saura plus sur son avenir, ce qui aidera à enclencher des discussions. Actuellement, Patrick Vieira est libre et Marcelo Gallardo possède six mois de contrat à River Plate. Il ne faut pas non plus rayer totalement l’option Juninho (directeur sportif) en cas de difficultés dans les négociations futures : il a une idée précise de son effectif et de ses envies. »