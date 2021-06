OL - Mercato : le jour de l'officialisation de l'arrivée de Depay au FC Barcelone est connu

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est bientôt la fin du feuilleton. Depuis plus d'un an, l'avenir de Memphis Depay secoue l'Olympique Lyonnais. Les Gones ont longtemps espéré le voir prolonger, puis ils ont craint de le voir partir en janvier avant de se résoudre à le voir s'en aller libre en juin. Et alors que le FC Barcelone semblait être sa destination privilégiée, une offre de dernière minute de la Juventus Turin, plus avantageuse financièrement, a rebattu les cartes.

Mais dans son édition du jour, El Mundo Deportivo assure que cette fois, c'est sûr, le Barça va officialiser sa venue. Si tout va bien, ce sera pour lundi. Au pire, ce sera en milieu de semaine. Les deux parties se sont accordées sur un contrat de trois ans. Au niveau salarial, Depay touchera ce qui a été convenu il y a longtemps, au début des négociations. Pas question de s'aligner sur l'offre de la Juve. Messi plutôt que Ronaldo, le Néerlandais a choisi !