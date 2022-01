OL – Mercato : le message poignant de Bruno Guimaraes envers les supporters lyonnais

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Cette journée du dimanche 30 janvier 2022 marque la fin de l’histoire entre Bruno Guimaraes et l’Olympique lyonnais, deux ans jour pour jour après son arrivée entre Rhône et Saône. Le club rhodanien a officialisé et confirmé le départ de son désormais ancien milieu de terrain vers Newcastle contre un montant de 50,1 millions d’euros.

Ces derniers jours, ce départ qui devenait de plus en plus irréversible a fait couler énormément d’encre dans la presse. Les supporters lyonnais n’ont pas caché leur mécontentement envers la direction sur les réseaux sociaux à l’approche de l’échéance. De son côté, Bruno Guimaraes a tenu à partir par la grande porte en adressant un message poignant sous forme de vidéo pour ceux qui l’ont toujours soutenu à Lyon. Voici ce qu'il a publié sur son compte Twitter.

A toujours dans mon cœur!! Je serais l’OL pour toujours ❤️💙🦁 pic.twitter.com/Vowalxvjta — Bruno Guimarães (@brunoog97) January 30, 2022