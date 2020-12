OL - Mercato : le plan d'Aulas pour vendre au mieux Aouar

Houssem Aouar devrait jouer contre le FC Metz demain. Après avoir été écarté du groupe appelé à défier Reims par Juninho la semaine passée, le milieu offensif s'est bien entraîné durant la semaine, selon Rudi Garcia, et il devrait être sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais la polémique prouve qu'il y a un souci avec l'international, retenu cet été alors qu'il était très proche d'Arsenal et de la Juventus Turin.

Plutôt en juin qu'en janvier pour Aulas

La bonne nouvelle, c'est que les tensions OL-Aouar ne devraient pas dépasser le mois de juin car, selon Le Progrès, sa vente est prévue avant le 3à de ce mois, fin de l'exercice comptable pour les clubs de Ligue 1 ! Jean-Michel Aulas a prévu de vendre celui qui est l'un des Gones les plus bankables pour renflouer les caisses.

Le quotidien régional précise qu'un départ dès cet hiver est possible mais pas souhaité par JMA. D'après ce dernier, son transfert serait forcément plus faible qu'en juin car tous les clubs souffrent de la crise sanitaire, qui pourrait se terminer au printemps si le vaccin tant attendu à la Covid-19 est diffusé partout en Europe. Si les supporters peuvent reprendre le chemin des stades à compter de mars-avril, les grands clubs retrouveront leur puissance financière et l'OL pourrait alors en profiter en vendant Houssem Aouar au prix fort.