OL - Mercato : le PSG a jeté un grand froid sur le futur de Paqueta

On a suffisamment encensé Lucas Paqueta depuis le début de la saison pour savoir reconnaître quand il est moins bien. Et ce fut malheureusement le cas pour l’OL dimanche face au PSG (2-4). Loin de ses standards habituels, l’international brésilien n’a touché que 61 ballons et en a égaré 17 (dont celui avant le 4e but parisien).

Il s’agit d’un record du côté lyonnais. Surtout, le milieu de 23 ans a perdu plus de la moitié de ses duels (56 %), lui qui impose d’ordinaire son engagement et son physique pour remporter la bataille du milieu.

Paqueta était retombé dans l'anonymat à Milan

« Cette équipe est devenue trop prévisible et Paqueta focalise l’attention, car il essaye souvent de faire des choses différentes avec le ballon, analyse dans L’Équipe un proche de son coéquipier Bruno Guimaraes. Les coaches adverses préparent leurs joueurs à le marquer de plus près et cela le fait parfois déjouer. Cela devrait normalement permettre à d’autres Lyonnais de se montrer davantage. »

Recruté par l’OL au mercato estival, Paqueta n’a aucune raison de ne pas rebondir... à moins qu’il retombe dans ses travers italiens. Après six bons premiers mois à l’AC Milan, en 2019, le quotidien sportif rappelle que le milieu brésilien s’était progressivement éteint et était retombé dans l’anonymat. Son challenge, à Lyon, sera de ne pas suivre ce chemin.