OL - Mercato : le PSG et le FC Barcelone lorgnent un ancien Gone

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Lorsque Bruno Guimaraes a été vendu à Newcastle pour 42 M€ en janvier 2022, les supporters de l'OL l'ont mal vécu. Et pour cause. Le milieu brésilien était un pilier des Gones et il a mis très peu de temps à le devenir également chez les Magpies. Un an et demi plus tard, il est devenu l'un des chouchous de Saint-James Park et l'un des joueurs les plus suivis du marché estival.