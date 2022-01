OL - Mercato : le remplaçant de Denayer déjà trouvé ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

En fin de contrat en juin prochain, Jason Denayer n'a toujours pas prolongé avec l'Olympique Lyonnais et pourrait quitter le club rhodanien lors du prochain mercato estival.

Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais auraient activé la piste menant au défenseur central du Vitoria Guimaraes, Abdul Mumin (23 ans), selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur. L'international ghanéen figure également sur les tablettes de deux clubs de Premier League, Newcastle et Leicester.

🔥🇨🇵OLyon, 🇬🇧Newcastle United and 🇬🇧Leicester City are race for 🇬🇭Abdul Mumin from the 🇵🇹Vitoria Guimaraes team.#OL #LCFC #NUFC



