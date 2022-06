OL - Mercato : le remplaçant de Denayer déniché en Belgique ?

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Selon le média belge Walfoot, l’OL lorgnerait l’international camerounais Michael Ngadeu pour pallier le départ libre de Jason Denayer et un autre possible au même poste, celui de Jérôme Boateng. A 31 ans, Ngadeu n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat avec La Gantoise (D1 belge) et avait déjà été cité sur les tablettes des Gones il y a quelques mois.

Un profil différent pour le successeur de Denayer

Titulaire à Gent depuis son arrivée en 2019 en provenance du Slavia Prague, le défenseur de 1m90 a disputé 49 matches toutes compétitions confondues cette saison. A Lyon, il pourrait retrouver Karl Toko-Ekambi, son coéquipier en sélection camerounaise, avec qui il a atteint les demi-finales de la CAN cet hiver. Alors que la plupart des rumeurs se tournaient jusque-là vers Issa Diop, l'étude d'un profil plus expérimenté est envisagée pour accompagner Castello Lukeba en défense centrale.

Les grands travaux commencent du côté de Lyon.

Un défenseur de La Gantoise pour remplacer Denayer ? L’OL s’intéresse à Michael Ngadeu, défenseur camerounais de La Gantoise. Après de nombreuses rumeurs tendant vers Issa Diop, on apprend qu’un profil plus expérimenté serait étudié par Bruno Cheyrou et son équipe. Jason Denayer quittant le club libre, l'OL s'active sur le mercato surtout en ce qui concerne sa défense.

Yann Noailles

Rédacteur