OL - Mercato: le remplaçant de Paqueta est identifié, Liverpool le connaît déjà

Lucas Paqueta voit-il ses heures comptées à l’OL ? Cible d’une offre mirobolante de West Ham (40 M€) sur ce mercato estival et toujours pisté par Newcastle, où Bruno Guimaraes pourrait l’accueillir, le Brésilien est toujours plus proche d’un départ de l’OL.

Le club rhodanien aurait même déjà trouvé son remplaçant... dans son pays natal ! D’après UOL Esporte, l'OL étudie sérieusement la piste menant à João Gomes. Le milieu de terrain de Flamengo possède un profil différent à celui de Paqueta et aurait déjà fait l’objet d’une approche ces dernières semaines.

Âgé de 21 ans, il a joué 26 matches en tant que titulaires cette saison 2022-23. Le temps de marquer un but et délivrer 2 passes décisives et son rêve de signer... à Liverpool ! « Liverpool est une équipe pour laquelle j'ai le plus grand désir de jouer, a-t-il récemment avoué. Jouer en Ligue des champions est mon plus grand rêve et celui de ma famille, mon plus grand rêve dans le football. »