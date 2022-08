OL – Mercato : le sort de Paqueta sera tranché par Jean-Michel Aulas !

Si, pour l'heure, la question d'un départ de Lucas Paqueta ne se pose pas vraiment pour Peter Bosz, qui l'a aligné hier dans son milieu à trois du 4-3-3, l'avenir du Brésilien demeure une grosse interrogation de ce mois d'août à l'OL.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien Milanais n'est pas forcément fermé à l'idée d'un départ même s'il n'a montré aucun signe de fléchissement pour son premier match de la saison à Ajaccio et, comme l'a reconnu Bruno Cheyrou (responsable du recrutement de l'OL) hier au micro de Prime Vidéo, son sort ne se décidera pas au niveau du sportif mais bel et bien de l'Etat-major :

« Pour l'instant, Lucas Paqueta est là et on est content qu'il soit là. Mais on ne maîtrise pas tout sur le marché des transferts et si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser, ça me dépassera. Ce sera au président de décider ».