OL - Mercato : le successeur de Gusto est un joueur coté de Premier League

Selon les dernières informations de L'Equipe et du Progrès, Chelsea a bien l'intention de recruter Malo Gusto cet hiver. Les Blues, qui sont pris dans une frénésie d'achats, veulent bâtir un effectif très compétitif dès à présent afin de pouvoir jouer les premiers rôles en 2023-24. Le joueur de 19 ans serait plutôt enclin à s'engager avec le club londonien alors que l'OL préfèrerait le conserver.

Mais gouverner, c'est prévoir et les dirigeants lyonnais auraient déjà un successeur à Gusto dans le viseur. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, ils se seraient positionnés sur Tariq Lamptey, latéral droit de 22 ans évoluant à Brighton. Mais ce joueur explosif, qui a pris part à la dernière Coupe du monde, est suivi par de nombreux autres clubs, toujours selon Romano. Transfermarkt situe sa cote à 18 M€.

Tariq Lamptey, one to watch in the final days of the transfer window. European clubs are informed on his situation as he could leave Brighton 🔵 #BHAFC



Olympique Lyon are among clubs now showing interest in Lamptey in case Malo Gusto leaves to join Chelsea. pic.twitter.com/LwPDn82hvF