OL – Mercato : le tandem Juninho - Bosz lorgne un nouveau profil, deux pistes étudiées !

Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Si l'OL n'est pour l'heure officiellement que sur le recrutement d'un ailier pour remplacer Memphis Depay, le club rhodanien travaille aussi en coulisses au recrutement d'un numéro 6. Il faut dire que Thiago Mendes a été mis sur le marché et que Bruno Guimaraes dispose de touches intéressantes en Allemagne (Borussia Dortmund).

Skhiri et Marin, signe d'une recherche particulière à l'OL ?

L'ancien montpelliérain Ellyes Skhiri s'est imposé en Allemagne. Credit Photo - Icon Sport

Preuve que ce chantier occupe les discussions entre Juninho et Peter Bosz, plusieurs rumeurs, émanant de médias étrangers fiables, mettent en avant les recherches lyonnaises sur ce poste. En Allemagne, Bild et Express expliquent que l'OL discutent avec Cologne pour l'ancien montpelliérain Ellyes Skhiri (26 ans, 6 buts, 3 passes décisives en Bundesliga cette saison). Sur ce dossier, Cologne se montre toutefois inflexible et réclame 15 M€ pour discuter.

Autre dossier évoqué, par Sky Italia et Gianluca Di Marzio cette fois-ci : celui menant au milieu roumain de Cagliari Razvan Marin (25 ans). D'après la presse transalpine, l'OL aurait formulé une offre de 15 M€ pour attirer l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, auteur d'une brillante saison en Série A (37 apparitions, 3 buts, 6 passes). Le dossier serait également suivi par le Milan AC.

Point commun de ces deux milieux : ils s'agit de milieux axiaux pouvant évoluer devant la défense, disposant de statistiques et d'une bonne qualité de passe. Il s'agit également de cadres dans leurs sélections nationales même si Razvan Marin a un petit avantage : contrairement à Skhiri, il ne participera pas à la prochaine CAN en janvier 2022.