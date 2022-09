OL - Mercato : les 2 raisons qui ont poussé Lyon à ne pas remplacer Paqueta

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

Si beaucoup de supporters de l'OL regrettent le départ à West Ham de Lucas Paqueta et son non-remplacement par le club rhodanien, les Gones n'ont jamais réellement prévu de remplacer l'international brésilien.

Dans L'Equipe samedi, Vincent Ponsot (directeur du football) a justifié le départ de Lucas Paqueta : « C'est une hypocrisie le cas Paqueta. On a anticipé en sachant qu'il souhaitait partir. S'il avait voulu rester, il n'y aurait pas eu de problèmes mais on a essayé de le prolonger en mars-avril, on n'a pas trouvé d'accord. Il y a trouvé son intérêt. On avait aussi prévu que si Moussa (Dembélé) et Tino (Kadewere) partaient, on avait un remplaçant. Et si (Houssem) Aouar et Paqueta partaient, aussi ».

Bosz était déjà saturé au milieu...

S'il aurait fallu deux départs dans ces secteurs de jeu pour deux arrivées, le paramètre économique a aussi joué dans cette décision. Sans Coupe d'Europe, l'OL a déjà moins de matchs et moins de possibilités de faire tourner. Cette saison, Lyon va jouer aux alentours de 40 matchs avec l'idée directrice d'aligner l'équipe en 4-3-3 et six solutions claires au milieu (Tolisso, Caqueret, Lepenant, Faivre, Reine-Adélaïde, Aouar) hors jeunes. Les postes sont donc déjà doublés, Peter Bosz ne souhaitant pas d'autres renforts d'ici au Mercato d'hiver avec la trêve de novembre lié au Mondial.

… Et l'OL n'aura les moyens de Textor qu'en janvier

Autre facteur important : les 86 M€ promis par le futur actionnaire John Textor n'arriveront dans les caisses du club qu'à la mi-septembre au moment de la cession définitive des parts de l'OL à l'Américain. Lors du Mercato d'été, Lyon ne disposait donc pas de la quarantaine de millions d'euros promis par son nouveau patron... Ce qui sera différent sur le Mercato de janvier quand la compétition sera lancée et les besoins affinés. Il n'y avait donc aucune urgence à se lancer dans le remplacement de Paqueta alors que de nouvelles opportunités se créeront après la Coupe du Monde.