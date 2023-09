OL - Mercato : l'étau se resserre sur Lukeba, ses anciens agents vont le faire tomber !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Transféré par l'Olympique Lyonnais au RB Leipzig cet été, Castello Lukeba, chahuté par les supporters lyonnais depuis son départ, est revenu sur son transfert dans un entretien accordé à L'Équipe et a réglé ses comptes avec les dirigeants de l'OL. "Au club, ils avaient l'ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l'ancienne direction. C'est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Depuis octobre, je voulais vraiment prolonger et mes anciens agents discutaient avec Vincent Ponsot pour ça. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre de renouvellement", a notamment déclaré le défenseur central français.

Les anciens agents de Lukeba vont tout déballer !

Mais alors que le club rhodanien a formellement démenti dans un communiqué les informations mises en avant par l'international Espoirs français, l'agence qu'il le représentait auparavant, Score Agencies, a également contesté la version du nouveau numéro 23 du RB Leipzig. "Propos fallacieux. Effectivement, les supporters ne savent pas tout sur ce dossier. Nous allons donc nous en charger. À suivre...", a lâché l'agence en story de son compte Instagram.

