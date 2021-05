OL, LOSC - Mercato : Aulas panique, perd la main sur Galtier et prépare une saignée !

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Défait ce dimanche sur sa pelouse par l'OGC Nice (3-2), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais finit la saison 2020-2021 au pied du podium, n'assurant pas sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré un communiqué rassembleur diffusé ce lundi, Romain Molina affirme que Jean-Michel Aulas est en panique puisqu'il avait budgeté en rapport avec la C1 la saison prochaine.

Aulas serait en panique

Tant sportivement que financièrement, cette non-qualification en C1 fait très mal à l'OL, qui a 169 millions d'euros de Prêt garanti par l'État (PGE) à rembourser, plus de 100 millions d'euros encore à payer sur les transferts des dernières années et 130 millions d'euros de dettes diverses. Ce qui devrait conduire le président des Gones, Jean-Michel Aulas, à vendre plusieurs de ses cadres lors du mercato estival pour renflouer les caisses et combler les dettes.

Déjà que Lyon n'était pas au mieux financièrement (ils ont besoin de vendre des joueurs), la non qualification en C1 fait très mal...



Il n'y pas le feu, mais le mauvais cycle se poursuit. Après, quand tu nommes Garcia et écoute les flatteurs sans te remettre en question... — Romain Molina (@Romain_Molina) May 23, 2021

L'OL n'a plus la main sur Galtier

Pour ne rien arranger, Christophe Galtier serait plus enclin à prendre la direction de l'OGC Nice alors que JMA en avait fait sa priorité estivale ! « Alors que la piste Roberto De Zerbi est quasi refermée, d'autres noms circulent à l'OL, à commencer par Peter Bosz et Lucien Favre, explique L'Équipe.Plusieurs techniciens portugais ont aussi été proposés par des agents, dont Leonardo Jardim, Paulo Fonseca et Luis Castro. Côté français, à part Galtier, le seul nom cité et celui de Patrick Vieira, clairement en position d'outsider. La piste interne qui visait à rapprocher Juninho du terrain, longtemps réfléchie, semble aujourd'hui abandonnée : le Brésilien n'a aucun diplôme, cela lui interdirait d'exercer en Coupe d'Europe et l'OL ne souhaite pas s'exposer à de lourdes amendes en L1. »