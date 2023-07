OL - Mercato : les Gones ne lâchent pas Tapia, mauvaise nouvelle en vue avant la DNCG

Alors que l'OL a fait appel de la décision de la DNCG et sera à nouveau entendu mardi prochain pour savoir s'il parviendra ou non à faire infléchir la décision de l'instance qui a encadré son recrutement, le Mercato se poursuit dans la Capitale des Gaules.

Si le transfert pour 5 M€ de Renato Tapia (Celta Vigo, 27 ans) s'est un peu ralenti en début de semaine (plus du fait de la volonté du Péruvien désireux d'obtenir son passeport espagnol que la DNCG d'ailleurs !), Le Progrès assure que le fil des discussions n'est pas coupé pour autant. Lyon tente toujours de convaincre la sentinelle de venir.

En revanche, du côté du transfert de Castello Lukeba au RB Leipzig, cela se complique fortement. D'après Fabrizio Romano, le club allemand tient son jeune défenseur central de Ligue 1 et il ne s'agit pas du joueur de 20 ans évoluant à l'OL mais du parisien El Chadaille Bitshiabu (18 ans). Les négociations avec le PSG ont bien avancé au point d'en être sur les « derniers détails » à régler. A un an de la fin de son contrat dans la Capitale, Bitshiabu est plus abordable qu'un Lukeba alors que Leipzig a déjà prévu de dépenser des sommes folles pour Loïs Openda (RC Lens) en attaque.

