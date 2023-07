OL - Mercato : les Gones officialisent leur première recrue

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'OL a déboursé 4 M€ + 1M€ de bonus et un intéressement de 10% à la revente pour s'attacher les services du colosse (2m02) des Lionceaux. Skelly Alvero s'est engagé pour cinq saisons jusqu'en juin 2028.

Les premiers mots de Skelly Alvero

« Je suis très heureux de rejoindre l'OL et impatient de jouer avec mes nouveaux coéquipiers. L'OL est un club ambitieux et j'espère pouvoir l'amener le plus haut possible. J'ai un profil assez particulier mais je suis plutôt polyvalent et capable de faire beaucoup de choses différentes sur le terrain », a glissé le principal intéresé.

? Notre nouveau milieu de terrain, Skelly Alvero, est né le même jour que notre premier titre de champion de France ?￰゚マニ



? Depuis le 4 mai 2002, nos destins sont liés ?￰゚ヤᄉ#Alvero2028 pic.twitter.com/Uavw9tvzIE — Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2023

