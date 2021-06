OL - Mercato : les nouvelles précisions de Garcia pour son avenir

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Rudi Garcia est sur le marché ! Libre depuis son départ en mauvais terme avec l'Olympique Lyonnais, le technicien tricolore ne souhaite pas prendre de recul sur le football et aimerait retrouver un banc le plus rapidement possible. Mais pour aller ou ? Le principal intéressé aimerait retenter une expérience à l'étranger, comme il n'a pas manqué de le souligner dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

"Je pense que je vais aller en Liga ou en Premier League. Mais cette fois, je voudrais un projet pour gagner ou au moins aller en Ligue des champions. Si je retournais à Rome ? Bien sûr. J'ai refusé d'être consultant pour plusieurs journaux et télévisions." Un message clair comme de l'eau de roche.

