OL - Mercato : les premiers mots de Slimani, la révélation de Juninho

Ce soir, en plus d'officialiser l'arrivée d'Islam Slimani et le départ en prêt de Moussa Dembélé à l'Atlético Madrid, l'Olympique Lyonnais a donné une conférence de presse pour présenter sa recrue. Le président des Gones, Jean-Michel Aulas, a révélé : "On avait communiqué avec Islam Slimani à la fin de l'été, ça n'avait pas pu se faire. Il s'engage pour une saison et demi. On a donné l'opportunité à Moussa Dembélé de partir en prêt avec une option d'achat". Une volonté d'attirer l'Algérien confirmé par son directeur sportif, Juninho : "J'ai essayé de faire venir Islam Slimani au dernier mercato. Je suis très content de sa venue. Il va être très bien accueilli et je pense qu'il sera vite prêt".

"Aider l'équipe à atteindre ses objectifs"

Slimani, lui, a confié son bonheur d'avoir rejoint la capitale des Gaules : "Je suis heureux et fier d'être dans un grand club comme Lyon. Je remercie le président. Petit, je suis déjà venu dans la région, à Givors, pour faire des tournois avec mon équipe. Je suis quelqu'un de combatif et qui donne tout sur le terrain. J'espère apporter mon expérience, ma combativité".

"J'arrive dans une équipe qui est première du championnat, qui joue bien et marque des buts. Je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je veux faire quelque chose de bien ici. Lyon est un grand club qui joue chaque année les premières places, qui joue pour participer à la Champions League. J'ai beaucoup parlé avec Djamel Benlamri. Il m'a dit beaucoup de bien du club, des joueurs et du coach. Je viens pour aider l'équipe. Même si je débute remplaçant, que j'entre en jeu et que j'aide bien l'équipe, le coach ne me laissera plus sur le banc."