OL - Mercato : les stars du vestiaire déstabilisées par leur transfert avorté ?

Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé... Ils sont au moins trois joueurs de l’OL à avoir songé à un départ au mercato avant de finalement rester à Lyon. Sont-ils motivés après leurs transferts avortés ?

Anthony Lopes l’espère grandement mais semble avoir quelques réserves sur le sujet. « Je ne sais pas. On se doit d'être professionnel et de se battre pour le maillot que l'on porte. L'aventure ne s'arrête que quand tu changes de club, a noté le gardien portugais dans Le Progrès. C'est mon point de vue, mais inconsciemment, ça peut jouer pour d'autres ».